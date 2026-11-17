Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Καζακστάν μετά από τρεις μήνες.

Μετά από τρεις μήνες κατά τους οποίους δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποια νίκη, μετρώντας 0-3-3 στη League C του Nations League, ο Τζον Φαν'τ Σχιπ αποχωρεί από την εθνική ομάδα του Καζακστάν, καθώς το βραχείας διάρκειας συμβόλαιο που είχε υπογράψει δεν θα ανανεωθεί.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Σκοτ Μαν, που εξήγησε ότι «το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας. Όπως και ο ίδιος, έτσι και εμείς δεν έχουμε πρόθεση να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας. Βρισκόμαστε σε αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή, που θα μας βοηθήσει να πάμε στο Euro του 2028».

Ο άλλοτε προπονητής της Ελλάδας είχε εργαστεί επίσης στην Αρμενία για λίγους μήνες το 2025, ενώ πιο πριν είχε περάσει από τον Άγιαξ (2023-2024). Στην Εθνική μας ομάδα είχε δουλέψει μεταξύ 2019 και 2021, με απολογισμό έντεκα νίκες, εννέα ισοπαλίες και έξι ήττες.