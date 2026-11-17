Νικοπολίδης - Μπακάκης για τον Εθνικό Ύμνο στο Gazzetta Magazino: «Βαραίνεις όταν τον ακούς»
Με αφορμή τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Nations League, ο Αντώνης Νικοπολίδης βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino κι αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την επιτυχία της «χρυσής γενιάς» του 2004.
Ο θρυλικός διεθνής γκολκίπερ μίλησε μεταξύ άλλων και για το πώς είναι να ακους τον Εθνικό Ύμνο πριν αγωνιστείς, με τον Μιχάλη Μπακάκη να μοιράζεται τη δική του εμπειρία από τις φορές που έπαιξε με το εθνόσημο στο στήθος.
Δείτε όλο το απόσπασμα το Gazzetta Magazino
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