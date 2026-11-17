Η Μάνσαφτ πήρε μια εμφατική νίκη απέναντι στην Ολλανδία με τον Γιούργκεν Κλόπ, να είναι ενθουσιασμένος και να δηλώνει οτι η Γερμανία θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τον καθένα.

Η εθνική Γερμανίας θα έλεγε κανείς ότι πήρε μια εύκολη νίκη στο Βερολίνο απέναντι στην Ολλανδία με το εμφατικό (5-0). Το παιχνίδι που απασχολούσε και την εθνική μας ομάδα σε περίπτωση κάποιου θετικού αποτελέσματος απο τους οράνιε.

Το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα έφερε την πρόκριση των δύο μεγάλων, με την Γαλανόλευκη να μένει στην 3η θέση με τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς και να μην συνεχίζει στα προημιτελικά. Όμως, να παραμένει στο 1ο γκρούπ λόγω της νίκης με την Σερβία και με την θέση αυτή να μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για το EURO 2028.

Ο προπονητής των Γερμανών, Γιούργκεν Κλόπ μίλησε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα απέναντι στους οράνιε, αλλά και με τον ίδιο να δίνει υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον.

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας:

«Αυτή η ομάδα είναι γεμάτη από σπουδαίους παίκτες. Είμαι τόσο χαρούμενος. Έρχεται άλλη μία γενιά. Ήταν ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό ματς και μία υπέροχη εμπειρία».

Το ότι μπορέσαμε και το κάναμε στο Βερολίνο, στο τελευταίο διεθνές παιχνίδι της χρονιάς, είναι εκπληκτικό», Επίσης, ο Γερμανός τόνισε:

«Εάν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε μία δύσκολη ομάδα για κάθε αντίπαλο. Με το που ήρθα εδώ, ερωτεύτηκα αυτή την ομάδα με πρώτη ματιά. Είμαι στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Αυτή είναι μία φανταστική ποδοσφαιρική ομάδα».