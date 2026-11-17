Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για το 5-0 από τη Γερμανία και ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά το ματς του Nations League.

Η Ολλανδία συνετρίβη από τη Γερμανία στην 6η αγωνιστική του Nations League, με τον τερματοφύλακά της Μπαρτ Φερμπούχεν να εμφανίζεται έξαλλος στις δηλώσεις του. Ο γκολκίπερ των Οράνιε ήταν ο πρώτος που παραχώρησε μίλησε στους δημοσιογράφους, αδυνατώντας να χωνέψει την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο Βερολίνο.

Ο γκολκίπερ της Μπράιτον χαρακτήρισε το τελικό αποτέλεσμα ως ντροπιαστικό κι ως μία από τις χειρότερες στιγμές του με το εθνόσημο στο στήθος. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε πως ήταν... τυχεροί που δεν δέχθηκαν περισσότερα γκολ, καθώς ο δείκτης του σκορ θα μπορούσε να είχε ανέβει στο 8-0.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας είχε βγει εκτός εαυτού και στη διάρκεια του ματς, μαζεύοντας μάλιστα τους συμπαίκτες του στη σέντρα για να τους τα ψάλλει μετα το 5-0.

«Θα μπορούσαν εύκολα να είχαν γίνει οκτώ τα γκολ. Είμαι μέρος της ομάδας, έχω το ίδιο μερίδιο ευθύνης με τους υπόλοιπους. Είναι ντροπή. Είμαστε όλοι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουμε σε υψηλό επίπεδο, ξέρουμε τι περιμένουν από εμάς. Δεν το δείξαμε αυτό. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεσαι ταλέντο ή ποιότητα. Πιστεύω ότι ο προπονητής είναι σοκαρισμένος από αυτό. Είναι ένα τεράστιο χαστούκι, για μένα ένα από τις χειρότερές μου στιγμές με τους Οράνιε. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε από αυτό, τότε θα είναι για καλό», είπε στις δηλώσεις του.

🎥🗣️ "I feel ashamed. We could easily have lost 8-0." 🗣️🇳🇱 Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen speaks with tears in his eyes after the 5-0 defeat to Germany: "I can't find an explanation since the final whistle. So much has happened today that I can't pinpoint the exact reason. I think it's clear that what happened today has nothing to do with tactics, quality or football. It has absolutely nothing to do with that today. But it's far too early to put my finger on the problem or what's gone wrong. I can't do that yet. You must never fall short in mentality and spirit. You're wearing the orange lion crest on your chest. Everyone has to give their absolute best, 100%. It doesn't matter what we did on Friday (beating Greece). Today you're playing away against Germany. The fundamentals of football always come down to intensity, energy and effort. We lacked that for long stretches today. And when that happens, Germany are incredibly strong, and they score five goals. It could easily have been eight. I'm part of this national team and I take responsibility, just like the rest of my teammates. And I certainly feel ashamed of what happened." https://t.co/Ysmw3SW8k9 November 17, 2026