Οι δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Σερβίας.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά το ματς με τη Σερβία και τον πικρό αποκλεισμό της Εθνικής στην ισοβαθμία, δεν έκρυψε ότι ο ίδιος ένιωσε περήφανος για την ομάδα.

Αρχικά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας έδωσε συγχαρητήρια στην Ελπίδων στα άλλα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής: «Συγχαρητήρια στην Ελπίδων που προκρίθηκε έπειτα από 25 χρόνια σε Euro. Συγχαρητήρια στην Εθνική Προπαίδων που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και στην Εθνική Παίδων που θα παίξει στο Κατάρ σε Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Να της ευχηθούμε και καλή επιτυχία».

Στη συνέχεια ο Γκαγκάτσης ανέφερε: «Η πορεία της Εθνικής Ανδρών στο Nations League είναι απόλυτα επιτυχημένη. Η Εθνική έμεινε εκτός σε τριπλή ισοβαθμία, στη διαφορά των γκολ. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε στόχο να είμαστε τρίτοι για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Να είμαστε έστω στους καλύτερους τρίτους για να αποφύγουμε τα μπαράζ, προκειμένου να έχουμε καλύτερες κληρώσεις για το Euro κι ό,τι προκύψει. Έχουν προκριθεί τεράστιες ομάδες στα προημιτελικά. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική παλεύαμε για την πρόκριση και για να είμαστε στις οκτώ καλύτερες ομάδες.

Μας πόνεσε η βαριά ήττα από την Ολλανδία, είναι ταπεινωτικό, όπως θέλει να το πει ο καθένας, αλλά τα παιδιά έκαναν το καθήκον τους κι αντέδρασαν. Πήραμε 4 βαθμούς με τη Γερμανία κι αυτή πέρασε πρώτη στον όμιλο. Είδαμε τι έγινε και με την Ολλανδία στη Γερμανία. Προτιμούμε να παίζουμε με τις μεγάλες εθνικές, παρά με μικρότερες ομάδες. Είδαμε τι έκανε η Αγγλία μέσα στην Κροατία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι παράλογα αυτά τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να διαγράφεται η πορεία.

Οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κοιτούν κάθε ομάδα στα μάτια. Θα περνούσαν για τρελό, όποιον έλεγε πριν αρχίσει ο όμιλος ότι θα έχουμε 11 βαθμούς. Αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα να επαναφέρουν την Ελλάδα σε μεγάλη διοργάνωση.

Τα επόμενα ματς είναι τον Μάρτιο και απόλυτος στόχος είναι να πάμε στο Euro 2028. Να βρεθούμε σε μία μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2014».

Για τον κόσμο κι αν θα πάει σε άλλες πόλεις η Εθνική: «Οι υποδομές, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αν εξαιρέσουμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο, Βόλο, ίσως και τη Λάρισα, που είναι μικρότερο το γήπεδο, δεν υπάρχουν άλλα που αυτή τη στιγμή μπορούν να φιλοξενήσουν την Ελλάδα. Είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την Εθνική, η αποκέντρωση πέτυχε, αλλά είναι συγκεκριμένες οι έδρες που μπορεί να παίξει η Εθνική».