Η επόμενη έκδοση του Nations League θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, με την UEFA να χωρίζει πλέον τις ομάδες σε τρεις κατηγορίες. Η ημερομηνία έναρξης και η αφετηρία της Ελλάδας.

Το όνειρο της Ελλάδας για μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League θρυμματίστηκε οριστικά μετά και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, με τη γαλανόλευκη να μένει στην 3η θέση κι εκτός της επόμενης φάσης. Πλέον η γαλανόλευκη στρέφει το βλέμμα στο επόμενο τουρνουά, το οποίο θα κάνει σέντρα τον Σεπτέμβριο του 2028.

Πότε διεξάγεται το τουρνουά

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2028: Φάση ομίλων

Μάρτιος 2029: Μπαράζ και νοκ άουτ αγώνες

Ιούνιος 2029: Final Four

Πώς θα είναι το Nations League από το 2028

Μόνο που το επόμενο Nations League που θα αντικρίσει η Ελλάδα, θα είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Η UEFA, άλλωστε, αποφάσισε να καταργήσει το μοντέλο με τις τέσσερις κατηγορίες (League A, League B, League C, League D) και προκρίνει ένα διαφορετικό με τρεις, κάθε μια εκ των οποίων θα αποτελείται από 18 ομάδες. Η League D συνεπώς θα πάψει να υπάρχει και οι επτά ομάδες που την απαρτίζουν θα ανέβουν απευθείας στη League C.

Από εκεί και πέρα, κάθε κατηγορία θα έχει τρεις ομίλους από έξι ομάδες. Μοναδική εξαίρεση η League C, η οποία θα έχει έναν όμιλο αποτελούμενη από τις επτά ομάδες της League D που ανέβηκαν αυτόματα. Κάθε ομάδα θα παίζει έξι αγώνες και θα αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικούς αντιπάλους. Με έναν εξ αυτών θα παίζει εντός κι εκτός έδρας ματς, ενώ τους υπόλοιπους τέσσερις θα τους αντιμετωπίσει μόνο μια φορά.

Στα προημιτελικά του Nations League θα προκριθούν οι δυο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της League A, μαζί με τις δυο καλύτερες τρίτες βάσει της συνολικής κατάταξης στη διοργάνωση.

League A: 18 ομάδες

18 ομάδες League B: 18 ομάδες

18 ομάδες League C: 19 ομάδες

Η αφετηρία της Ελλάδας

Χάρη στη νίκη με 1-0 επί της Σερβίας, η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στις δυο καλύτερες τρίτες της League A και εξασφάλισε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Συνεπώς, το τουρνουά το 2028 θα μας βρει επίσης στη League A ανάμεσα στην ελίτ.