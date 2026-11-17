Μασούρας: «Μας χάλασε την εικόνα η προηγούμενη ήττα αλλά κάναμε καλή συγκομιδή»
Ο Γιώργος Μασούρας στις δηλώσεις του στον ALPHA είπε μεταξύ άλλων μετά το 1-0 στο Ελλάδα - Σερβία: «Κρατάμε ότι πετύχαμε τον πρωταρχικό στόχο μας για να συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία στο Nations League. Κάναμε μία καλή συγκομιδή. Μας χάλασε την εικόνα η προηγούμενη ήττα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι βρεθήκαμε στους ισχυρούς της κλήρωσης των προκριματικών. Να συνεχίσουμε τον ίδιο ζήλο.
Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να παίζεις με τον κόσμο σου. Έχω μία πικρία για το ότι δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Και αυτό γιατί το αξίζαμε πραγματικά. Είναι κρίμα αλλά ταυτόχρονα κρατάμε και τα τόσα θετικά».
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