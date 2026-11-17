Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους της Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2028 και τις ομάδες με τις οποίες δεν μπορεί να κληρωθεί.

Μετά τη νίκη της επί της Σερβίας με 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League, η Εθνική Ελλάδας στρέφει πλέον την προσοχή της στα προκριματικά του Euro 2028.

Παρότι δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η παρουσία της στην ελίτ εξασφάλισε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέση στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας και τη δυνατότητα να τεθεί επικεφαλής σε όμιλο πέντε ομάδων.

Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς... γλιτώνει τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν μπορεί να κληρωθεί με καμία από τις υπόλοιπες δέκα ομάδες του 1ου γκρουπ: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Νορβηγία και Κροατία.

Αντιθέτως, οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής στον δρόμο για τα τελικά του Euro θα προκύψουν από τα τέσσερα επόμενα γκρουπ δυναμικότητας (μία ομάδα από το καθένα).

Αναλυτικά τα γκρουπ

1ο γκρουπ: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία

3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία

4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία / Ισλανδία

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν