Ελλάδα - Σερβία 1-0: Το γκολ του Μασούρα που έδωσε τη νίκη στην Εθνική
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το γκολ του Μασούρα που έκρινε το ματς της Εθνικής με τη Σερβία.
Η Εθνική λύγισε 1-0 τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, πέτυχε τρεις νίκες σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κι αποκλείστηκε στην ισοβαθμία με 11 πόντους!
Το γκολ που έδωσε τη νίκη στη γαλανόλευκη πέτυχε στο 69' ο Μασούρας. Ο Παυλίδης έκανε θαυμάσια μπαλιά, ο Μασούρας βγήκε εκπληκτικά στην πλάτη της άμυνας και με πλασέ στην κίνηση σημείωσε το νικητήριο γκολ.
Το γκολ του Μασούρα
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.