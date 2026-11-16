Το γκολ του Μασούρα που έκρινε το ματς της Εθνικής με τη Σερβία.

Η Εθνική λύγισε 1-0 τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, πέτυχε τρεις νίκες σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κι αποκλείστηκε στην ισοβαθμία με 11 πόντους!

Το γκολ που έδωσε τη νίκη στη γαλανόλευκη πέτυχε στο 69' ο Μασούρας. Ο Παυλίδης έκανε θαυμάσια μπαλιά, ο Μασούρας βγήκε εκπληκτικά στην πλάτη της άμυνας και με πλασέ στην κίνηση σημείωσε το νικητήριο γκολ.

Το γκολ του Μασούρα