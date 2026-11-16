Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε τον μεγάλο στόχο και διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αφού τερμάτισε στις καλύτερες τρίτες των ομίλων της Α' κατηγορίας του Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028 θα είναι ισχυρή στον όμιλό της.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος να επιστρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις κι αφού αποφεύγει τα μεγαθήρια, οι ελπίδες αυξάνονται.

Η κλήρωση θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Οι εθνικές που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με την Ελλάδα και φυσικά τις αποφεύγει είναι οι εξής: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Κροατία και Βέλγιο.

Πώς μοιράζονται τα εισιτήρια

Θα σχηματιστούν 12 προκριματικοί όμιλοι των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Οι διοργανώτριες χώρες Αγγλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σκωτία και Ουαλία θα συμμετάσχουν επίσης στα προκριματικά, κατανεμημένες σε διαφορετικούς ομίλους.

Οι νικητές των 12 ομίλων και οι οκτώ καλύτερες ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση (συνολικά 20 ομάδες) θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του EURO 2028.

Δύο θέσεις στην τελική φάση θα δεσμευτούν για τις δύο διοργανώτριες χώρες με την υψηλότερη κατάταξη, οι οποίες δεν θα έχουν προκριθεί ως νικητές ομίλων ή ως μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Οι εναπομείνασες θέσεις θα καλυφθούν μέσω αγώνων μπαράζ (play-offs) μεταξύ των υπόλοιπων ομάδων που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των προκριματικών ομίλων και των νικητών ομίλων του UEFA Nations League 2026/27 που δεν έχουν προκριθεί με άλλον τρόπο.

Ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που θα καταλάβουν οι διοργανώτριες χώρες, ο αριθμός των θέσεων στην τελική φάση που θα κριθούν μέσω των play-offs ενδέχεται να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις, σύμφωνα με ένα από τα τρία παρακάτω σενάρια:

Αν αξιοποιηθούν και οι δύο δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: οκτώ ομάδες αγωνίζονται σε δύο «μονοπάτια» για δύο θέσεις στην τελική φάση, με μονούς ημιτελικούς και τελικούς.

Αν αξιοποιηθεί μία από τις δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: 12 ομάδες αγωνίζονται σε τρία «μονοπάτια» για τρεις θέσεις στην τελική φάση, με μονούς ημιτελικούς και τελικούς.

Αν δεν αξιοποιηθεί καμία από τις δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: οκτώ ομάδες αναμετρώνται σε τέσσερα ζευγάρια play-offs (εντός και εκτός έδρας), με τους νικητές να προκρίνονται στην τελική φάση.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης αναμένεται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2025. Οι κανονισμοί του τουρνουά, μαζί με όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα δημοσιευθούν έως το τέλος του έτους.



