Ελλάδα - Σερβία: Αποδοκιμασίες στην αλλαγή Καρέτσα - Μπακασέτα
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Σε φίλους της Εθνικής δεν άρεσε η αλλαγή του Καρέτσα με τον Μπακασέτα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 61' αντικατέστησε τον Καρέτσα με τον Μπακασέτα.
Στο Πανθεσσαλικό εκείνη τη στιγμή υπήρξαν αποδοκιμασίες από μερίδα του κόσμου, που ενδεχομένως διαφωνούσε με την αλλαγή του νεαρού εξτρέμ της Ντόρτμουντ.
@Photo credits: INTIME
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