Με μπόλιες αλλαγές και τον Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Σερβίας για το ματς στο «Πανθεσσαλικό» απέναντι την Ελλάδα.

Ούτε σε μία, ούτε σε δυο, ούτε σε τρεις, αλλά σε οκτώ αλλαγές προχώρησε η Σερβία για το ματς με την Ελλάδα στο «Πανθεσσαλικό», συγκριτικά με την ενδεκάδα που είχε κατεβάσει προ ημερών στην ήττα με 3-1 από τη Γερμανία.

Και μπορεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της αποβολής του στο προηγούμενο παιχνίδι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως στην ενδεκάδα δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση.

Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, συγκεκριμένα, θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον πολύπειρο Μίτροβιτς. Την εστία θα υπερασπιστεί ο Πέτροβιτς, ενώ στην αμυντική γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Μπούκινατς, Εράκοβιτς και Νεντελίκοβιτς.

Τη μεσαία γραμμή θα απαρτίζουν οι Μαξίμοβιτς, Λούκιτς και Μιλένκοβιτς - Σάβιτς, πίσω από το δίδυμο Γιόβιτς - Μίτροβιτς στην αιχμή του δόρατος.

Η ενδεκάδα της Σερβίας: Πέτροβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντελίκοβιτς, Μπούκινατς, Εράκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μιλένκοβιτς - Σάβιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς