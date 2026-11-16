Ελλάδα - Σερβία: Με Γιόβιτς στην κορυφή η ενδεκάδα των Σέρβων
Ούτε σε μία, ούτε σε δυο, ούτε σε τρεις, αλλά σε οκτώ αλλαγές προχώρησε η Σερβία για το ματς με την Ελλάδα στο «Πανθεσσαλικό», συγκριτικά με την ενδεκάδα που είχε κατεβάσει προ ημερών στην ήττα με 3-1 από τη Γερμανία.
Και μπορεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της αποβολής του στο προηγούμενο παιχνίδι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως στην ενδεκάδα δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση.
Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, συγκεκριμένα, θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον πολύπειρο Μίτροβιτς. Την εστία θα υπερασπιστεί ο Πέτροβιτς, ενώ στην αμυντική γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Μπούκινατς, Εράκοβιτς και Νεντελίκοβιτς.
Τη μεσαία γραμμή θα απαρτίζουν οι Μαξίμοβιτς, Λούκιτς και Μιλένκοβιτς - Σάβιτς, πίσω από το δίδυμο Γιόβιτς - Μίτροβιτς στην αιχμή του δόρατος.
Η ενδεκάδα της Σερβίας: Πέτροβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντελίκοβιτς, Μπούκινατς, Εράκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μιλένκοβιτς - Σάβιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς
🇬🇷🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 #GRESRB #UNL #NationsLeague https://t.co/EUkeogHKy7— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.