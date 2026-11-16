Ξέσπασε ο Ζιντάν στα αποδυτήρια: Τι αποκάλυψε ο Ζακέ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εμφάνιση της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τουρκία για το Nations League, με τον Ζακέ να αποκαλύπτει πως ο Γάλλος τεχνικός ανέβασε τους τόνους στα αποδυτήρια.

Η εικόνα της Γαλλίας στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με την Τουρκία δεν άφησε ικανοποιημένο τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος αποφάσισε να παρέμβει κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, προκειμένου να αλλάξει την συμπεριφορά της ομάδας του.

Ο Γάλλος τεχνικός εντόπισε σημαντικές αδυναμίες κυρίως στην πίεση που ασκούσαν οι παίκτες του μετά την απώλεια της κατοχής, αλλά και στην κυκλοφορία της μπάλας. Έτσι, φρόντισε να τους μεταφέρει με σαφήνεια, αλλά και με έντονο τόνο, τι πρέπει να αλλάξει στο δεύτερο μέρος.

Την παρέμβασή του αποκάλυψε ο Ζερεμί Ζακέ, ο οποίος περιέγραψε όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια.

«Ο Ζιντάν δεν μας έβαλε τις φωνές, αλλά ύψωσε τον τόνο της φωνής του στο ημίχρονο, επισημαίνοντάς μας όσα έπρεπε να βελτιώσουμε μετά την απώλεια της μπάλας. Παράλληλα, θεώρησε ότι κρατούσαμε υπερβολικά πολύ την κατοχή. Ήθελε να υπάρχει περισσότερη κίνηση».

«Ο προπονητής μάς είπε στο ημίχρονο ότι δεν μας έβλεπε αρκετά επιθετικούς μετά την απώλεια της μπάλας και διορθώσαμε αυτό το στοιχείο στο δεύτερο ημίχρονο», είπε ο Ζακέ.



Ο ίδιος ο Γάλλος τεχνικός παραδέχθηκε μετά το παιχνίδι, μιλώντας στο TF1, ότι η εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο απείχε από τα επίπεδα που επιθυμούσε.

«Ο στόχος ήταν να εξασφαλίσουμε την πρόκριση και, αν ήταν δυνατόν, να τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Ωστόσο, όσον αφορά το παιχνίδι μας, υπάρχουν πράγματα που μας αφήνουν προβληματισμένους, κυρίως σχετικά με τον τρόπο που πιέσαμε στο πρώτο ημίχρονο.

Όταν δεν βλέπεις ορισμένα πράγματα να γίνονται στον αγωνιστικό χώρο, αισθάνεσαι κάπως απογοητευμένος. Ειδικά στο κομμάτι της πίεσης, καθώς επιτρέψαμε στους αντιπάλους να μας ξεπερνούν με τις πάσες τους. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί σε αυτόν τον τομέα.

Το διορθώσαμε στο ημίχρονο και στη συνέχεια παρουσιάσαμε βελτίωση. Είναι στοιχεία στα οποία πρέπει ακόμη να δουλέψουμε. Εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος, ούτε οι ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, καταφέραμε να το διορθώσουμε», τόνισε ο Ζιντάν.