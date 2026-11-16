Τούχελ: «Είναι μια πολύ ξεχωριστή νίκη και η καλύτερη εμφάνισή μας»

Ο Τόμας Τούχελ μίλησε για την πρόοδο που έχει εμφανίσει η Αγγλία μετά την εκτός έδρας νική απέναντι στην Ισπανία (2-3).

Η Αγγλία έφυγε με την νίκη απο την Μαδρίτη (2-3), και έσπασε το σερί 43 αγώνων χωρίς ήττας των Ισπανών που κρατούσε από το 2023. Ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του αργότερα, μίλησε για την πρόοδο της ομάδας του αλλά και στον σεβασμό που τρέχει στο πρόσωπο του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Τα «τρία λιοντάρια» προηγήθηκαν με (0-3) στην Μαδρίτη και φαινόταν ότι θα πάρουν την νίκη εύκολα απέναντι στην Ισπανία, αυτό άλλαξε μετά την κόκκινη και πέναλτι του Άντερσον στο 65'. Η «Φούρια Ρόχα» έβγαλε αντίδραση με το αριθμιτικό πλεονέκτημα βρίσκοντας και δεύτερο γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς δέκα λεπτά αργότερα. Παρά την πίεση η Αγγλία άντεξε και έφυγε με την νίκη (2-3).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομοσπονιακού τεχνικού των Άγγλων:

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή νίκη και η καλύτερη εμφάνισή μας στο διάστημα που είμαι εγώ στον πάγκο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για τον συνάδελφό μου (σ.σ. Λουίς ντε λα Φουέντε), είναι πρωταθλητής Ευρώπης, παγκόσμιος πρωταθλητής και δημιούργησε μια ομάδα που έμοιαζε ανίκητη. Θαυμάζω τη δουλειά του. Όλοι μας δώσαμε το 100%. Σε μια τέτοια μέρα, σε έναν τέτοιο τελικό, τα πήγαμε περίφημα. Γι' αυτό είμαι περήφανος τόσο για την εμφάνιση όσο και για το αποτέλεσμα».



«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, την πίεση, την ποιότητα του αντιπάλου και την έδρα –το γεγονός ότι παίξαμε απέναντι στους εν ενεργεία παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι ήταν αήττητοι για 43 συνεχόμενα παιχνίδια–, το να παρουσιάσουμε μια τέτοια εικόνα στη Μαδρίτη, σε ένα τέτοιο περιβάλλον... ήταν μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμφάνιση. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό, σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε έτσι»

«Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τα βήματα που κάναμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλαμε να βελτιωθούμε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, θέλαμε να βελτιωθούμε στην άμυνα με χαμηλό μπλοκ και θέλαμε, σε κάθε περίπτωση, να επιβάλλουμε την ταυτότητά μας και τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα ορατό σε όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Τα αποτελέσματα ήρθαν στη συνέχεια. Κάναμε μια εξαιρετική πορεία στη φάση των ομίλων».