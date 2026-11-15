Ο Γιούργκεν Κλοπ άφησε αιχμές για τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει δεχθεί δριμεία κριτική για τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όλο και αυξάνονται οι «φωνές» που βάλλουν κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο! Ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση μετά τα προσωπικά του σχέδια για την πώληση εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, με την UEFA μάλιστα να ζητά την παραίτησή του από τη θέση του.

Ο Ελβετός, πάντως, από την πλευρά του έχει αντισταθεί στις πιέσεις και σκοπεύει να παραμείνει στο «θρόνο» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όμως στο μεταξύ οι επικριτές του συνεχίζουν να αυξάνονται.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος κληθείς να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο δεν μάσησε τα λόγια του και μίλησε ανοικτά για μια διοίκηση χειρότερη κι από εκείνη της εποχής Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος είχε συνδεθεί με σκάνδαλα διαφθοράς.

«Η άποψη είναι πλέον ομόφωνη ότι μια αλλαγή θα είχε νόημα. Νομίζαμε ότι μετά τον Σεπ Μπλάτερ δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερα και μετά το αποκτήσαμε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο, που δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα.

Αν κάποιος από αυτούς γινόταν (σ.σ πρόεδρος της FIFA), θα ήταν απολύτως θετικό για όλους» τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Γερμανίας κόντρα στην Ολλανδία.