Κουρμπέλης: Εκτός με Σερβία ο διεθνής μέσος
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν θ' αγωνιστεί με την Εθνική εναντίον της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό (21:45).
Ο διεθνής μέσος την περασμένη εβδομάδα έκανε μόνο μία προπόνηση παραμονή της αναμέτρησης με την Ολλανδία, διότι τον ταλαιπωρούσε ένα διάστρεμμα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον συμπεριέλαβε στην ενδεκάδα του αγώνα στο Άμστερνταμ, αλλά ο διεθνής μέσος του Αστέρα Τρίπολης ένιωσε ενοχλήσεις και τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Τριάντης.
Στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Εθνικής ρωτήθηκε για την κατάσταση του Κουρμπέλη και ήταν ξεκάθαρος. Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς.
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«Ο Κουρμπέλης στο ζέσταμα με την Ολλανδία αισθάνθηκε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και δεν μας άφηναν περιθώρια. Τις έχει ακόμα, όχι σε ιδιαίτερο βαθμό, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τη Σερβία. Επιστρέφουν, πάντως, από τιμωρία Ζαφείρης και Σάλιακας».
Ο Κουρμπέλης, μάλιστα, παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της γαλανόλευκης στο Πανθεσσαλικό από τον πάγκο.
Ο Γιοβάνοβιτς, μάλιστα, είχε κι ένα τετ α τετ στη διάρκεια της προπόνησης με τον αθλητικό διευθυντή της Εθνικής Βασίλη Τοροσίδη.
🇬🇷🙌 Το πηγαδάκι του Τοροσίδη με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κουρμπέλης που παρακολουθεί από το πάγκο στην προπόνηση της Ελλάδας Αποστολή στο Βόλο: Νότης Χάλαρης https://t.co/QXbYNvMyrA— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 15, 2026
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