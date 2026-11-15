Γιοβάνοβιτς: «Μας πλήγωσε η ήττα από την Ολλανδία αλλά έχουμε εγωισμό να αντιδράσουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία και στάθηκε στην αντίδραση που θα πρέπει να βγάλουν οι παίκτες. Αποστολή στον Βόλο: Νότης Χάλαρης.

Η Ελλάδα γύρισε... σελίδα και μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία (7-0), αντιμετωπίζει τη Σερβία (16/11, στις 21:45) για την τελευταία αγωνιστική του Nations League στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε τόσο για το εφιαλτικό βράδυ στο Άμστερνταμ όσο και για το γεγονός πως η ομάδα έχει αλλάξει σελίδα και πλέον έχει μπροστά του το ματς με τη Σερβία.

Για το ματς με τη Σερβία: «Η Σερβία δεν έχει βαθμούς ενώ θα μπορούσε να έχει αν εξαιρέσω το παιχνίδι στη Γερμανία. Είναι μία καλή ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Έχει στόχους στο αυριανό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που για διαφορετικούς λόγους, έχουν στόχο το παιχνίδι. Θα είναι σίγουρα δύσκολο και για εμάς. Στα τελευταία παιχνίδια είναι πιο οργανωμένοι. Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι»

Για τον κόσμο: «'Εχω τρομερές αναμνήσεις από τον Βόλο. Εδώ ξεκίνημα και ξέρω ότι ο κόσμος θα υποστηρίξει την ομάδα και ελπίζω από την πλευρά μας να ανταποκριθούμε και να φύγουμε ικανοποιημένοι»

Πώς το αντιμετωπίζει: «Εσωτερικά ξέρω μόνο εγώ τι κάνω. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντα γρήγορα γιατί ο χρόνος που υπάρχει μεταξύ των αγώνων είναι μικρός, Συναισθηματικά είναι αρκετά δύσκολα για όλους, επαγγελματικά όμως είναι κάτι που είμαστε συνηθισμένοι. Στα προβλήματα υπάρχει μεγαλύτερη συσπείρωση. Οι παίκτες αισθάνονται το ίδιο. Τα παιδιά έχουν υπερβάλλει τον εαυτό τους και βρισκόμαστε σε ευχάριστη θέση να διεκδικούμε την πρόκριση. Μας χαρακτηρίζει να λειτουργούμε πιο γρήγορα και ψύχραιμα σε αυτές τις καταστάσεις»

Για το παιχνίδι: «Εμείς θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όπως είπα, δεν αξίζει η Σερβία να μην έχει βαθμούς»

Για το αν έχει σκεφτεί την κλήρωση για το EURO: «Δεν έχω καμία σκέψη αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κλήρωση. Είναι προνόμιο να είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν μπαίνεις σε αγώνες με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία δεν έχεις περιθώριο να σκέφτεσαι την κλήρωση. Θέλαμε να ανταποκριθούμε. Ο στόχος είναι να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση αλλά τα ματς στο Nations League ήταν σημαντικά για εμάς. Θα ήταν ιδανικό να είμαστε πάντα στην πρώτη κατηγορία γιατί θα μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα»

Αν είναι φαβορί η Ελλάδα: «Δεν θα δεχθώ τον ρόλο του φαβορί. Η Σερβία έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, έχει τίτλους και μην το ξεχνάμε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς αλλά δεν είναι πάντα εύκολο στην Εθνική μας όταν υπάρχουν κάποιες αλλαγές, χρειάζεται χρόνο. Δεν έχουμε μεγάλη υπομονή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οι προσμονές είναι μεγάλες αλλά εμείς είμαστε σε μία καλύτερη θέση όσον αφορά τους στόχους που έχουμε. Θεωρούμε ότι το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο»

Για τις προηγούμενες μέρες: «Αυτές οι δύο μέρες είναι δύσκολες. Όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους οπαδούς της Εθνικής Ομάδας. Ήταν μεγάλη ήττα και κάτι που πιστεύω ότι δεν το περιμέναμε και δεν το περίμενε κανείς αλλά πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, είχαμε μεγάλη στήριξη. Είναι εποχές που η Εθνική Ομάδα αν εξαιρέσω την προχθεσινή μέρα, ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Από την πλευρά μας πρέπει να ξέρεις τις συνέπειες αλλά είναι ευκαιρία το αυριανό ματς»

Για την αντίδραση: «Έχουμε εγωισμό για να αντιδράσουμε. Έχουμε καλή ομάδα, παίκτες που αγαπούν την ομάδα. Μας έχει πληγώσει αλλά ο εγωισμός που μας χαρακτηρίζει όλους, σε αυτές τις στιγμές λειτουργεί περισσότερο και θα πρέπει στο αυριανό παιχνίδι να αποδείξουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ. Να φτάσουμε κάπου που δεν το περιμέναμε πριν ξεκινήσει το Nations League»

Για τον Κουρμπέλη: «Ο Κουρμπέλης στο ζέσταμα αισθάνθηκε κάποιες μικρές ενοχλήσεις και δεν μας άφηναν περιθώρια. Τις έχει ακόμα, όχι σε ιδιαίτερο βαθμό όμως δεν θα είναι διαθέσιμος. Υπάρχει λίγη κούραση από το προηγούμενο παιχνίδι».