Οι ατάκες του Γιώργου Μασούρα για την αναμέτρηση με τη Σερβία. Αποστολή στον Βόλο Νότης Χάλαρης.

Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (21:45).

Ο διεθνής εξτρέμ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν κάνει όλοι στην ομάδα για να ξεπεραστεί αυτό το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία και τόνισε ότι η Εθνική έχει έναν μεγάλο στόχο να διεκδικήσει, την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, έναν στόχο που οι ίδιοι οι παίκτες έφτασαν να έχουν μετά τα πρώτα καλά τέσσερα ματς στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασούρας:

«Είναι φυσιολογικό να υπάρχει δυσκολία να ξεπεράσεις μία οδυνηρή ήττα. Αλλά όλα τα παιδιά είναι επαγγελματίες, έχουν υψηλό επίπεδο. Έχουν γνωρίσει καλές και κακές στιγμές κι έχουμε μάθει να ισορροπούμε. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις, αυτό θα κάνουμε και τώρα και θα δώσουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε.

Το σημαντικό διάστημα πέρασε. Τώρα που έπεσε η σκόνη, γιατί όταν τα συναιασθήματα είναι έντονα, είναι όλα και πιο δύσκολα, ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί τι δεν έκανε για να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα.

Αλλά όσο περνάει η ώρα και συγκεντρωνόμαστε, επικρατεί η λογική και είμαστε όλοι μαζί. Επισημαίνουμε ξανά αυτό που συμβαίνει. Διεκδικούμε να είμαστε στις 8 καλύτερες ομάδες, αυτό είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι κάτι απλό. Πετύχαμε τον στόχο να είμαστε στην καλύτερη τρίτη θέση, διεκδικούμε ακόμα την πρόκριση και δεν θα αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να φύγει έτσι.

Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Αυτό που μένει στο τέλος και το έχουν καταλάβει όλα τα παιδιά, είναι ότι αναλύεις τι δεν πήγε καλά. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο σκληρό το μάθημα, αλλά ήταν. Έχουμε έναν μεγάλο στόχο, δεν μας χαρίστηκε, εμείς τον κατακτήσαμε και δεν αφήσουμε την ευκαιρία».