Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα-τελικού της Ελλάδας με τη Σερβία για το Nations League.

Η ώρα για τον «τελικό» πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League έφτασε, καθώς απόψε (16/11, Live στο Gazzetta) υποδεχόμαστε τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη «βαριά» ήττα (7-0) από την Ολλανδία θέλει νίκη κόντρα στους Σέρβους και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς σε τριπλή ισοβαθμία μένουμε εκτός.

Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.