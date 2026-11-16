Σερβία - Ελλάδα; Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Η ώρα για τον «τελικό» πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League έφτασε, καθώς απόψε (16/11, Live στο Gazzetta) υποδεχόμαστε τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη «βαριά» ήττα (7-0) από την Ολλανδία θέλει νίκη κόντρα στους Σέρβους και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς σε τριπλή ισοβαθμία μένουμε εκτός.
Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
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