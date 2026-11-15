Οι πιθανότητες νίκης της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία (16/11, 21:45) στο φινάλε του Nations League από το Football Meets Data.

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την Εθνική Ελλάδας, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45, Live στο Gazzetta) θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, στο φινάλε της ελίτ Κατηγορίας αυτού του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει πίσω του τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία, να πάρει το τρίποντο και παράλληλα να δει τους Οράνιε να μην χάσουν από τη Γερμανία, έτσι ώστε να κατακτήσει την 2η θέση του ομίλου και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά.

Έτσι, και όπως κάθε φορά, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες, δίνοντας τη Γαλανόλευκη φαβορί για τη νίκη με ποσοστό 56%. Ο υπερυπολογιστής «προσφέρει» ένα 23% στο ενδεχόμενο της ισοπαλίας και το υπόλοιπο 21% σε ενδεχόμενη επικράτηση των Σέρβων.