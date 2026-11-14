Το αεροπλάνο της επιστροφής πήρε η Εθνική Ελλάδος με τελικό προορισμό τον Βόλο και με φόντο τη τελευταία μάχη κόντρα στη Σερβία.

Ώρα επιστροφής στην Ελλάδα για την Εθνική μας ομάδα μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία (7-0) με τελικό προορισμό τον Βόλο ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στη Σερβία (16/11, στις 21:45). Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί του Σαββάτου επί ολλανδικού εδάφους και στη συνέχεια μετέβη στο αεροδρόμιο και από εκεί πέταξε για την Ελλάδα, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά το τελικό αποτέλεσμα αλλά όπως σας αναφέραμε και νωρίτερα, υπάρχει η σκέψη να μείνει πίσω αυτό το εφιαλτικό βράδυ και οι παίκτες να εμφανιστούν έτοιμοι για το φινάλε των ομίλων του Nations League.

Η πτήση αναχώρησε στις 19:00 ώρα Ελλάδος με καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας. Θυμίζουμε ότι αναμένεται κατάμεστο το Πανθεσσαλικό καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.