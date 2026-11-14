Καθυστέρηση μιας ώρας στην πτήση της Εθνικής Ελλάδος από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, με τη γαλανόλευκη να ταξιδεύει στο Βόλο ενόψει του αγώνα με τη Σερβία.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε στάδιο ανασυγκρότησης μετά τη συντριβή στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία, η οποία έθεσε εν αμφιβόλω την παρουσία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του Nations League.

Πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στρέφει το βλέμμα στο κρίσιμο ματς απέναντι στη Σερβία που θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (16/11) στο «Πανθεσσαλικό», σε ένα ραντεβού που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς την πορεία της εθνικής μας στο τουρνουά.

Η άφιξη της αποστολής πάντως σε ελληνικό έδαφος πήρε παράταση μιας ώρας, λόγω καθυστέρησης αναχώρησης από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ.

Οι ποδοσφαιριστές, μαζί με το προσωπικό και το τεχνικό επιτελείο, θα αναχωρήσουν τελικά στις 6 η ώρα Ολλανδίας (σ.σ 7 η ώρα Ελλάδος), με προορισμό τον Βόλο, όπου και θα γίνει η προετοιμασία της ομάδας ενόψει του μεγάλου ραντεβού με τη Σερβία.