Τι ψάχνεις όταν ο αντίπαλος μπαίνει πέντε φορές με την μπάλα στα δίχτυα;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο gazzetta για το πως η Ελλάδα γνώρισε συντριβή, αναφέρεται σε δύο σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα, αλλά και σε ένα πιθανό όφελος για την ομάδα.

Βαρύ! Ασήκωτο και προσβλητικό για το επίπεδο της Εθνικής Ελλάδας και του ποδοσφαίρου μας το σκορ στο χθεσινό ματς της Ολλανδίας. Το κακό ήταν πως δεν επρόκειτο για μία άδικη σε έκταση ήττα…

Χθες το βράδυ στην τηλεόραση κανείς δεν μπορούσε ψύχραιμα να κάνει την ανάλυση για το το ακριβώς συνέβη. Πολλοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν, άλλοι ντρέπονταν, άλλοι έψαχναν λέξεις να αλλάξουν θέμα… Άλλοι αναζητούσαν εξήγηση στην αδόκιμη αποτύπωση των xgoals!

Είναι πολύ απλά τα πράγματα:

Αρχικά οι Ολλανδοί του Τσάβι, έπαιξαν ΜΠΑΛΑΡΑ! Γέμισαν μεσοδιαστήματα και δημιούργησαν υπεραριθμίες βάζοντας συνέχεια και συνέχεια πέντε-έξι παίκτες στο όριο της περιοχής μας. Είχαν μονίμως μπροστά από την μπάλα 7-8-9 παίκτες και το συνδυαστικό τους έφθασε στο τέλειο, πολύ περισσότερο αφού από το 12’ με το 2-0 πήραν τρελή αυτοπεποίθηση. Εμείς δεν τους φοβίσαμε ποτέ, έχοντας πολύ-πολύ-πολύ αδύναμο κέντρο: «Πες μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις…».

Κάπως έτσι για πείτε μου λίγο τον συντελεστή των... περίφημων xgoals στις φάσεις:

- Στο 6’ διπλό λάθος και ο Σάμερβιλ με τετ α τετ σκοράρει από τα έξι μέτρα!

- Στο 12’ τετ α τετ από τα πέντε μέτρα και ο Ράιντερς κάνει το 2-0!

- Στο 18’ τι xgoal έχει το πλασέ του Ράιντερς σε κενό τέρμα από την ενέργεια του Μάλεν;

- Στο 33’ ο Ντάμφρις βγάζει μόνο με τα δίχτυα τον Ράιντερς και κάνει το 4-0!

- Στο 40’ ο Τίμπερ είναι επίσης σε άδειο τέρμα από ενέργεια του Μάλεν

- Στο 59’ και πάλι χωρίς Τζολακη, ο Τίμπερ σκοράρει!

- Στο 61’ ο Μάλεν κάνει το 6-0 με το πιο δύσκολο γκολ από τα 12 μέτρα!

- Στο 73’ ο Σάμερβιλ σουτάρει από τα τέσσερα μέτρα και το βγάζει εντυπωσιακά ο Τζολάκης!

Απλά πράγματα! Μας ξέσκισαν! Όταν ο αντίπαλος ανοίγει με τέτοιο τρόπο, τόσες πολλές φορές την άμυνά σου και εκτελεί από τα 2-3-4-5 μέτρα ανενόχλητος, σημαίνει ότι σε έχει εξαρθρώσει! Σε έχει διαλύσει και μάλιστα στη συντριπτική πλειοψηφία των φάσεων σε σετ παιχνίδι! Τι μετράτε xgoals και μιλάμε για 4 ή 4,30; Εκτέλεσαν σε κενό τέρμα τρεις φορές, έβαλαν άλλα δυο τετ α τετ, ένα δύσκολο σουτ και άλλο ένα τετ α τετ που έβγαλε ο Τζολάκης, πέρα από 3-4 άλλα πιο δύσκολα. Τι να εξηγήσεις μετά από όλα αυτά και τι να μετρήσεις; Μας συνέτριψαν!

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βασικό προσόν είναι η αντίληψη. Το διάβασμα του παιχνιδιού, κάτι που φυσικά ισχύει και στο μπάσκετ!

Δυστυχώς οι διεθνείς ( φυσικά και ο προπονητής) ήθελαν και χθες να… παίξουν! Να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε, να βγούμε μπροστά! Δηλαδή μπαίνεις να παίξεις χωρίς χαφ επιπέδου, χάνεις ξαφνικά και τον Κουρμπέλη από την προθέρμανση, ξεκινάς και βλέπεις ότι οι απέναντι που έτσι κι αλλιώς είναι ανώτεροι… πετάνε και δεν παίρνεις ούτε μία κάρτα;; Ούτε ένα σκληρό μαρκάρισμα! Τρως εφτα γκολ και ΔΕΝ φθάνεις ούτε σε διψήφιο αριθμό φάουλ; Είσαι αλλού και είσαι απαράδεκτος που δεν προσαρμόστηκες στις απαιτήσεις, που δεν κατάλαβες τι έγινε και πώς έπρεπε να το αντιμετωπίσεις (έστω να προσπαθήσεις) την ώρα του αγώνα για να μην εκτεθείς έτσι. Οκ! Τεράστιο πάθημα για να γίνει μάθημα…

Τι χάσαμε;

Οι Ολλανδοί μας έκοψαν τα φτερά και τον αέρα! Πήγαμε αφ’ υψηλού και φύγαμε με ένα τσουβάλι γκολ και το κεφάλι κατεβασμένο στους αστραγάλους… ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ!

Ο χθεσινός αγώνας ως… βαθμοί δεν μας στερεί κάτι φοβερό. Και η διοργάνωση γενικώς είναι για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο! Αν τη Δευτέρα βγούμε δεύτεροι η επιτυχία θα είναι σημαντική. Αν η συντριβή μας ξυπνήσει για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο θέμα μας στο κέντρο, αλλά και στο διάβασμα των αγώνων που μας πλήγωσε και στα σοβαρά προκριματικά του μουντιάλ, τότε όλα καλά! Τίποτα δεν χάσαμε χθες, εκτός από ηθικό και φυσικά την ντροπή που ένιωσαν οι ομογενείς μας! Δεν πειράζει! Είχαν πάρει τα πάνω τους με το διπλό στη Γερμανία!

Καλά να πάθουμε σε ένα τέτοιο ματς και ΟΧΙ στα προκριματικά του EURO που θα ακολουθήσουν. Εκεί, σε εκείνη την μεγάλη διοργάνωση απαγορεύεται να μην πάμε.