Η Εθνική στις 6 Δεκεμβρίου θα μάθει τις ομάδες που θ' αντιμετωπίσει στα προκριματικά του Euro 2028. Κάποιες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέσεις σε γκρουπ δυναμικότητας.

Η Ελλάδα ακόμα κι αν δεν προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα είναι στις καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της πρώτης κατηγορίας.

Όπως ήταν γνωστό, η γαλανόλευκη θα τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Euro 2028, που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Ορισμένοι από τους πιθανούς αντιπάλους στα υπόλοιπα γκρουπ έχουν ήδη κλειδώσει, αλλά υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες.

Αναλυτικά τα γκρουπ και οι πιθανοί αντίπαλοι (η Ελλάδα θα είναι σε όμιλο τεσσάρων αν περάσει στα προημιτελικά και πέντε ομάδων αν δεν τα καταφέρει):

1ο γκρουπ

Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Κροατία (;), Νορβηγία (;) Δανία (;).

2ο γκρουπ

Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία (;), Αυστρία (;), Βόρεια Ιρλανδία (;), Βοσνία & Ερζεγοβίνη (;), Σλοβενία(;), Ουγγαρία (;), Κόσοβο (;).

3ο γκρουπ

Ρουμανία, Σκόπια, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Σκωτία (;), Ιρλανδία (;), Ουκρανία (;), Πολωνία (;), Γεωργία (;), Ισραήλ (;), Αλβανία (;), Ισλανδία (;).

4ο γκρουπ

Λευκορωσία, Φινλανδία, Μολδαβία, Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Λετονία, Βουλγαρία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία (;), Λευκορωσία (;).

5ο γκρουπ

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

✅ Newly CONFIRMED pots for EURO 2028 qualifiers today: 🇩🇪 Germany confirm Pot 1! 🇷🇸 Serbia locked in Pot 2! 🇸🇰 Slovakia confirm Pot 3! 🇫🇴 Faroe Islands, 🇧🇬 Bulgaria, 🇱🇺 Luxembourg locked in Pot 4! https://t.co/AxuDjGud9A — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2026



