Η Ελλάδα γνώρισε συντριβή από την Ολλανδία με 7-0 στο Άμστερνταμ, με την τελευταία αγωνιστική να κρίνει το μέλλον της για την οκτάδα. Ποιες είναι οι πιθανότηες πρόκρισης.

Η Ελλάδα βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη κατά την επίσκεψη στο Άμστερνταμ, εκεί όπου η Ολλανδία την διέσυρε με το εκκωφαντικό 7-0 κι έριξε την ψυχολογία της στα τάρταρα. Το αήττητο της Εθνικής στο Nations League διαλύθηκε με οδυνηρό τρόπο, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παράλληλα να χάνει την ευκαιρία να κλειδώσει από απόψε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Και μπορεί η συντριβή πλέον να έχει περιπλέξει το έργο της, όμως δεν μοιάζουν όλα χαμένα για την Ελλάδα. Επί της ουσίας η χώρα μας περιμένει από την Ολλανδία να μην επιτρέψει στη Γερμανία να επικρατήσει στο μεταξύ τους ραντεβού, τη στιγμή που η γαλανόλευκη από την πλευρά της οφείλει να λυγίσει τη Σερβία για να μην πάρει ρίσκα.

Πώς μεταφράζονται, ωστόσο, τα παραπάνω με τη γλώσσα των αριθμών; Το Football Meets Data έδωσε την στατιστική απεικόνιση γύρω από τις πιθανότητες κάθε ομάδας να βρεθεί στην οκτάδα και η Ελλάδα έχει λόγους να χαμογελά.

Συγκεκριμένα η Εθνική διατηρεί ποσοστό 58,1% να βρεθεί στη δεύτερη θέση και να πάρει το εισιτήριο, ενώ το ποσοστό της τρίτης θέσης και του αποκλεισμού κυμαίνεται στο 41,9%. Από την πλευρά της, η Γερμανία έχει μεγαλύτερες πιθανότητες τα τερματίσει τρίτη και να αποκλειστεί (58,1%), αλλά με νίκη επί της Ολλανδίας ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρόκριση.