Τσάβι για το 7-0 στο Ολλανδία - Ελλάδα: «Δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγην, το άξιζαν οι παίκτες μου»

Ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας ήταν που έκανε το σχόλιό του μετά το ευρύ 7-0 επί της Εθνικής μας ομάδας.

Ο Τσάβι ως προπονητής των Ολλανδών είπε ανάμεσα στα άλλα στα ΜΜΕ της χώρας μετά το 7-0 στο Ολλανδία - Ελλάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγην. Και αυτό διότι έχω δει στην προπόνηση το τι κάνουν οι παίκτες μου, όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα.

Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον τόσο καλά. Ειδικά στο πρώτο μέρος: αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Είμαι τόσο χαρούμενος με τους παίκτες μου και θεωρώ ότι πραγματικά το άξιζαν. Με τη Γερμανία θα είναι ένα άλλο ματς και θα είναι δύσκολο να πιάσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης.

Προς το παρόν είμαι απλά πολύ χαρούμενος. Θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και θα δούμε μπροστά και στο τι υπάρχει μπροστά μας. Το πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι ήταν ένα μόνο ματς και είμαστε ακόμα στη διαδικασία (των αγώνων)».