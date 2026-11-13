Ρέτσος: «Τραγικό αποτέλεσμα, συγγνώμη στον κόσμο»

Οι ατάκες του Παναγιώτη Ρέτσου μετά τον διασυρμό στην Ολλανδία.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν περίλυπος μετά τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας στην Ολλανδία.

Ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού σχολίασε για το 7-0: «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι τραγικό αποτέλεσμα. Το να δέχεσαι επτά γκολ... Τα λόγια είναι περιττά. Ήμασταν απογοητευτικοί.

Πρέπει να νικήσουμε τη Σερβία, ώστε να μείνουμε στη δεύτερη θέση. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Οφίλουμε να σηκώσουτμε το κεφάλι και να νικήσουμε τη Σερβία που είναι πολύ καλή ομάδα. Όπως αφήναμε και τις νίκες πίσω, έτσι θα κάνουμε και τώρα με την ήττα. Δεν θα κρυφτούμε, έφταιξαν πολλά».