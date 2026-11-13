Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής και το πολύ βαρύ 7-0 της Ελλάδας με Ολλανδία.

Η Εθνική μας ομάδα έχασε με το πολύ βαρύ 7-0 από την Ολλανδία εκτός έδρας. Αυτό το σκορ την αφήνει πίσω στη βαθμολογία και με τους Ολλανδούς να είχαν κυριαρχία από την αρχή του αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία - Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Σερβία - Ολλανδία 1-2

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία 0-0

Ολλανδία - Σερβία 2-1

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα 7-0

Σερβία - Γερμανία 1-3

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ολλανδία 14-5 11

2. Ελλάδα 5-10 8

3. Γερμανία 6-3 8

4. Σερβία 4-11 0

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου

Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς

Συνολικά εκτός έδρας γκολ

Συνολικές νίκες

Συνολικές εκτός έδρας νίκες

Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)

κίτρινη = 1 βαθμός

κόκκινη = 3 βαθμοί

αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί

Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27