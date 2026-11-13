Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία στον 2ο Όμιλο του Nations League
- Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League
- Η βαθμολογία του ομίλου
- Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League
Η Εθνική μας ομάδα έχασε με το πολύ βαρύ 7-0 από την Ολλανδία εκτός έδρας. Αυτό το σκορ την αφήνει πίσω στη βαθμολογία και με τους Ολλανδούς να είχαν κυριαρχία από την αρχή του αγώνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League
1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία - Ελλάδα 1-2
Ολλανδία - Γερμανία 1-1
2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου
Γερμανία - Ελλάδα 0-1
Σερβία - Ολλανδία 1-2
3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
Γερμανία - Σερβία 2-0
4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Γερμανία 0-0
Ολλανδία - Σερβία 2-1
5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου
Ολλανδία - Ελλάδα 7-0
Σερβία - Γερμανία 1-3
6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα - Σερβία (21:45)
Γερμανία - Ολλανδία (21:45)
Η βαθμολογία του ομίλου
1. Ολλανδία 14-5 11
2. Ελλάδα 5-10 8
3. Γερμανία 6-3 8
4. Σερβία 4-11 0
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League
Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια
Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου
Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς
Συνολικά εκτός έδρας γκολ
Συνολικές νίκες
Συνολικές εκτός έδρας νίκες
Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)
κίτρινη = 1 βαθμός
κόκκινη = 3 βαθμοί
αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί
Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.