Παρασκευή και 13 έλαχε η πιο δύσκολη βραδιά της Ελλάδας στο Nations League και ιστορικά μία εκ των πιο δύσκολων. Νύχτα εφιάλτης και μια επόμενη μέρα που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη... Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Το ρολόι έδειχνε 34ο λεπτό και η Ελλάδα ήταν πίσω στο σκορ με 4-0 από την Ολλανδία. Ένα εφιαλτικό αγωνιστικά βράδυ με λάθη από άμυνα (με παίκτες όπως ο Μαυροπάνος στη φάση του 1-0) και τον Τζολάκη (που βγήκε λάθος στη στιγμή του 4-0). Το χειρότερο με διαφορά βράδυ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη διαδικασία αυτού του Nations League. Ένα απίστευτο αγωνιστικό πισωγύρισμα από την Ελλάδα που την ημέρα της Παρασκευής και 13 (μέρας της κατοτυχίας και των horror movies στις ΗΠΑ) βρέθηκε από νωρίς στα σχοινιά και χωρίς να μπορεί να απειλήσει δημιουργικά και επιθετικά για ένα μεγάλο μέρος του πρώτου 45λεπτου.

Τα στραβά είχαν αρχίσει από νωρίς. Εκτός την τελευταία στιγμή ο Κουρμπέλης και για να μπει ο πιο άπειρος Τριάντης και ένα 4-4-2 που δεν απέδωσε. Βάλτε μέσα σε αυτά και το ακυρωθέν - στο 24ο λεπτό - γκολ του Ιωαννίδη για στοπάρισμά του με το χέρι στην προσπάθειά του και έχετε την εικόνα.

Οι Ολλανδοί πίεσαν από πολύ νωρίς, είχαν σε φοβερή μέρα παίκτες όπως οι Μάλεν, Ράιντερς και Τίμπερ και δεν σταμάτησαν. Πριν φτάσουμε στο 41ο λεπτό το σκορ ήταν 5-0 και σε ένα σκορ που έμπαινε μέσα στην πρώτη δεκάδα των βαρύτερων ever ηττών στην ιστορία της Ελλάδας. Όλα λάθος για την Εθνική μας ή σχεδόν όλα λάθος.

Οι Ολλανδοί που χτυπούσαν από τα άκρα και οι μηδέν διακριθέντες σε μία Ελλάδα

Πέντε γκολ η Ολλανδία σε ένα διάστημα 40 λεπτών, όπου αξιοποίησε τα λάθη της Ελλάδας και η οποία χτύπησε στις περισσότερες των περιπτώσεων στο πρώτο ημίχρονο από τα άκρα. Η Εθνική μας ομάδα για ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα πρακτικά διακριθέντα δεν είχε και ενώ ακόμα και με μία ισοπαλία θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς τώρα ξεκάθαρα δεν έχει πλέον το πάνω χέρι στον όμιλο της.

Το 6-0 στο 60' με λάθη Τζολάκη και άμυνας έβαλε τον αγώνα σε άλλη τροχιά και σε πολύ μα πολύ δύσκολη κατάσταση και το 7-0 στο 64' ήταν κάτι που το έβλεπες και αναρωτιόσουν πώς γίνεται να συμβαίνει. Είναι απλά μία βαρύτατη ήττα. Μία ήττα που μπαίνει ιστορικά στη λίστα με τις πιο μεγάλες σε έκταση (ήττες) της Εθνικής μας.

Σκεφτείτε ότι το βαρύτερο σκορ στην ιστορία της Εθνικής ήταν το 1938: την ημέρα που γράφτηκε αρνητική ιστορία για την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, όταν ηττήθηκε με 11-1 από την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία έφτασε στο σημείο που σχεδόν όλοι της οι μεσοεπιθετικοί έκαναν τη διαφορά και όχι μόνο όσοι έφτιαξαν τις φάσεις των γκολ ή βρήκαν δίχτυα.

Πώς ξανασηκώνεσαι μετά από κάτι τέτοιο; Είναι δύσκολο αλλά πρέπει

Το σκορ προφανώς και είναι πολύ βαρύ και η ψυχολογική καθίζηση θα είναι μεγάλη. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη μία τέτοια βραδιά από κανέναν. Είναι η στιγμή που παίκτες και προπονητής (Ιβάν Γιοβάνοβιτς) καλούνται να δουν όλα όσα πρέπει να διαφοροποιήσουν ώστε να εμφανιστούν πλήρως αλλαγμένοι κόντρα στη Σερβία τη Δευτέρα. Προφανώς εκτός από ευθύνη του προπονητή εδώ υπάρχουν και οι ευθύνες των παικτών.

Πρέπει να προσπαθήσει η Ελλάδα να ορθώσει ξανά ανάστημα γιατί πολύ απλά υπάρχει και αυτό το πολύ σπουδαίο ματς απέναντι στους Σέρβους στο Πανθεσσαλικό. Θα αναρωτηθείτε βέβαια άπαντες πώς ξανασηκώνεις κεφάλι μετά από ένα 7-0; Ναι είναι φοβερά δύσκολο αλλά πρέπει να γίνει διότι εάν τους διεθνείς τους πάρει ακόμα πιο κάτω δεν θα μπορέσουν να συνέλθουν αγωνιστικά, πνευματικά και ψυχολογικά ενόψει Σερβίας.