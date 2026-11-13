Ελλάδα - Σερβία: Η μέρα και η ώρα του ματς

Βασίλης Μπαλατσός
Ελλάδα - Σερβία: Η μέρα και η ώρα του ματς

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Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική του Nations League την ερχόμενη Δευτέρα (16/11, 21:45).

Η Ελλάδα συνετρίβη στην έδρα της Ολλανδίας, έκανε την πρώτη της ήττα στο 2ο Όμιλο του Natiοns League και σε συνδυασμό με τη νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας πλέον δεν είναι απόλυτα στα χέρια της η πρόκριση στα Play Offs, καθώς θα υστερεί σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία.

Η Γαλανόλευκη έχει μπροστά της έναν «τελικό» με υποχρέωση νίκης, καθώς στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής θα φιλοξενήσει την ουραγό Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο αγώνας θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου και η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45.

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Το ματς θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha, όσο και από το Novasports Start.

     

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