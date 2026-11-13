Ολλανδία - Ελλάδα: Οδυνηρή συντριβή και 7-0 οι Οράνιε με Τίμπερ και Μάλεν
Ο εφιάλτης που έζησε η Ελλάδα στο Άμστερνταμ συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ολλανδία πάτησε γκάζι για μερικά λεπτά και εκτόξευσε το σκορ σε ένα ταπεινωτικό 7-0 για την εθνική μας ομάδας, σκοράροντας δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά.
Αρχικά στο 59΄ο Τίμπερ βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε σε κενή εστία μετά από συρτή μπαλιά για το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μάλεν υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Ντάμφρις και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο σοκαριστικό 7-0 υπέρ των Οράνιε.
🚨 BRACE for Jurriën Timber with the Netherlands. WOW! 🇳🇱 https://t.co/yXFQJNknqu— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) November 13, 2026
🚨🌍 | GOAL: DONYELL MALEN MAKES IT SEVENTH GOAL FOR NETHERLANDS! BRO, 7 GOALS WOW! 🇳🇱 Netherlands 7-0 Greece 🇬🇷 https://t.co/wafyVo0x6X— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 13, 2026
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