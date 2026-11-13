Η Ολλανδία συνέχισε από εκεί που έμεινε στο β΄μέρος, χτύπησε δις με τους Τίμπερ και Μάλεν εντός τριών λεπτών και εκτόξευσε το σκορ στο ισοπεδωτικό 7-0 κόντρα στην Ελλάδα.

Ο εφιάλτης που έζησε η Ελλάδα στο Άμστερνταμ συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ολλανδία πάτησε γκάζι για μερικά λεπτά και εκτόξευσε το σκορ σε ένα ταπεινωτικό 7-0 για την εθνική μας ομάδας, σκοράροντας δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά.

Αρχικά στο 59΄ο Τίμπερ βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε σε κενή εστία μετά από συρτή μπαλιά για το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μάλεν υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Ντάμφρις και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο σοκαριστικό 7-0 υπέρ των Οράνιε.

🚨 BRACE for Jurriën Timber with the Netherlands. WOW! 🇳🇱 https://t.co/yXFQJNknqu — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) November 13, 2026