Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Δεν ήταν σωστή η απόφαση να μείνει εκτός ο Κωστούλας»
Ο Αντώνης Νικοπολίδης ήταν ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής Gazzetta Magazino by Elabet και μαζί με τους Παναγιώτη Δαλαταριώφ και Αντώνη Πετρόπουλο ανέλυσαν τα δεδομένα πριν από το μεγάλο ματς της εθνικής μας απέναντι στην Ολλανδία.
Ο άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού μάλιστα στάθηκε στην απόφαση του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός αποστολής τον Μπάμπη Κωστούλα, χαρακτηρίζοντας την ως λανθασμένη.
Ο νεαρός επιθετικός έχει γίνει φέτος βασικό στελέχος της Μπράιτον, η οποία διανύει μία εξαιρετική σεζόν σε Αγγλία και Ευρώπη, με τον ίδιο τον παίκτη να βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και ως εκ τούτου η απουσία του προκαλεί ερωτήματα.
Ωστόσο, η πανοπλία της ομάδας σε αυτή τη θέση, σε συνδυασμό με τη νεαρή ηλικία του Κωστούλα καθιστούν λογική την επιλογή αυτή, δεδομένου του ότι ο παίκτης είναι ένα τεράστιο project για τη «Γαλανόλευκη» που δεν πρέπει να... καεί.
Δείτε αναλυτικά το απόσμασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
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