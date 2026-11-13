Ολλανδία - Ελλάδα: Οι Έλληνες οπαδοί και τα πηγαδάκια των παικτών

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολλανδία - Ελλάδα: Οι Έλληνες οπαδοί και τα πηγαδάκια των παικτών

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Οι οπαδοί της Εθνικής παίρνουν θέση στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, ενώ ο Τσιμίκας και ο Παυλίδης τα είπαν με πρώην συμπαίκτες.

Η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ θα έχει τη συμπαράσταση τουλάχιστον 3.000 οπαδών.

Τα 2.600 εισιτήρια που πήρε η ομοσπονδία εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες, ενώ αρκετοί ομογενείς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε θύρες των Ολλανδών.

Στον αγωνιστικό χώρο, παράλληλα, σχηματίστηκαν πολλά πηγαδάκια. Ο Τσιμίκας αγκάλιασε τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Χάκπο, ο Τζόλης είχε τετ α τετ με τον Τίμπερ κι ο Παυλίδης συζήτησε για αρκετή ώρα με τον πρώην συμπαίκτη του στην Άλκμααρ τον Μέερντινκ.

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@Photo credits: INTIME
     

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