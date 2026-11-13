Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι στον πάγκο για το κρίσιμο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία (13/11, 21:45).

Στον... πάγκο ενόψει της πολύ σημαντικής αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική του Nations League, μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας (21:45, Live στο Gazzetta) για την Ελίτ Κατηγορία, βρίσκονται οι Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Τόσο ο στράικερ της ΑΕΚ όσο και ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κρίθηκε από τον Βέλικο Παούνοβιτς πως δεν έχουν θέση στο αρχικό σχήμα, για ένα παιχνίδι που έχει άμεση επιρροή στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας για πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Οι εντεκάδες των δυο ομάδων:

Σερβία: Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Γκούντελι, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Σάμαρτζιτς, Τζόντιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σουκατσεφ, Τάντιτς, Τσβέτκοβιτς.

Γερμανία: Τερ Στέγκεν, Τρόι, Τιαό, Τα, Μίτελστεντ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Σέρχαντ, Γκρούντα, Χάβερτς.