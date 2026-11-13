Εθνική: Η νεότερη ενημέρωση για τα εισιτήρια λόγω του προβλήματος της Microsoft
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Απο τα social media της Εθνικής μας έγινε γνωστή νεότερη ενημερώση πάνω στο σκέλος των τεχνικών θεμάτων της Microsoft που μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.
Η ανακοίνωση από την Εθνική
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- Λόγω τεχνικού προβλήματος στη Microsoft, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου ή στάθμευσης που λάβατε μέσω email
- Το πρόβλημα φαίνεται να υποχωρεί. Παρακαλούμε ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε ξανά τα εισιτήριά σας πριν ξεκινήσετε για τη μετακίνησή σας
- Εάν έχετε προωθήσει εισιτήρια σε καλεσμένους ή άλλους παραλήπτες, παρακαλούμε ζητήστε τους να κάνουν και εκείνοι τον σχετικό έλεγχο
@Photo credits: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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