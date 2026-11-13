Οπαδοί της Ελλάδας κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ και άρχισαν να ζεσταίνουν το κλίμα ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη «Johan Cruijff Arena» με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη δυάδα του ομίλου στο Nations League.

Λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα (21:45), εκατοντάδες οπαδοί της χώρας μας κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ και άρχισαν να δημιουργούν την ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης.

Να θυμίσουμε ότι αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες περισσότεροι από 2.500 Έλληνες οπαδοί για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Γιοβάνοβιτς.

Δείτε το βίντεο από την Dam Square