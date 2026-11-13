Έτσι θα τιμήσει η Πορτογαλία τον Ρονάλντο: Όλοι με τη φανέλα με το «7»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλίας έπειτα από 23 χρόνια παρουσίας, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη, την οποία οι συμπαίκτες του επιθυμούν να αναγνωρίσουν με μια συμβολική πρωτοβουλία.
Στο παιχνίδι του Σαββάτου (14/11) απέναντι στη Δανία, στην Μπράγκα, οι διεθνείς της Πορτογαλίας θα παραταχθούν φορώντας όλοι τη φανέλα με το «7». Έναν αριθμό που αποτελεί πλέον συνώνυμο του ονόματος του Ρονάλντο.
Όπως αποκαλύπτει η «O Jogo», η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία των αρχηγών της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου και του προέδρου της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. Η αναμέτρηση με τη Δανία μάλιστα, θα είναι η πρώτη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ενώ η μεγάλη ζήτηση για το παιχνίδι οδήγησε στην εξάντληση των εισιτηρίων.
Ένα δωμάτιο που θα θυμίζει για πάντα την παρουσία του
Η συγκίνηση, ωστόσο, δεν σταματά στον αγωνιστικό χώρο. Στο προπονητικό κέντρο της εθνικής υπάρχει ακόμη ένας χώρος απόλυτα συνδεδεμένος με τον Ρονάλντο και αυτός είναι το δωμάτιο 201.
Πρόκειται για το δωμάτιο που αποτελούσε τη σταθερή επιλογή του Πορτογάλου σταρ για πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων της εθνικής ομάδας. Στην πρώτη αποστολή χωρίς εκείνον, πάρθηκε η απόφαση να μη χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή και να παραμείνει κενό.
Todos os jogadores da Seleção Nacional vão entrar em campo com a camisola 7 este sábado, em homenagem a Ronaldo. https://t.co/FYfay7OLui— B24 (@B24PT) November 13, 2026
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