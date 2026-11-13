Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης Λετονία - Αρμενία στις 15/11 για το Nations League, ενώ άλλοι έξι Έλληνες θα είναι μαζί του στην διαιτητική ομάδα.

Ένα ακόμα παιχνίδι στο κορυφαίο επίπεδο θα έχει την ευκαιρία να διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς, καθώς η UEFA τον όρισε να σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ της Λετονίας και της Αρμενίας για το Nations League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (16/11) στις 16:00.

Μάλιστα βοηθοί του θα είναι οι Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα έχουμε ακόμη δύο έλληνες, με τον Άγγελο Ευαγγέλου και AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Το τελευταίο ματς που σφύριξε ο διεθνής ρέφερι ήταν για το UEFA Europa League και συγκεκριμένα το Μπόρνμουθ - Μίλαν (3-0) στις 22 οκτωβρίου του 2026, ενώ τέσσερις μέρες νωρίτερα (18/10) βρισκόταν στη Θεσσαλονική για το τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ηρακλής (2-1).