Φωτιάς: Ορίστηκε να διαιτητεύσει το ματς Λετονία - Αρμενία
Ένα ακόμα παιχνίδι στο κορυφαίο επίπεδο θα έχει την ευκαιρία να διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς, καθώς η UEFA τον όρισε να σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ της Λετονίας και της Αρμενίας για το Nations League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (16/11) στις 16:00.
Μάλιστα βοηθοί του θα είναι οι Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα έχουμε ακόμη δύο έλληνες, με τον Άγγελο Ευαγγέλου και AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.
Το τελευταίο ματς που σφύριξε ο διεθνής ρέφερι ήταν για το UEFA Europa League και συγκεκριμένα το Μπόρνμουθ - Μίλαν (3-0) στις 22 οκτωβρίου του 2026, ενώ τέσσερις μέρες νωρίτερα (18/10) βρισκόταν στη Θεσσαλονική για το τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ηρακλής (2-1).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.