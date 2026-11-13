Εκτός των πλάνων του Τσάβι για το ματς με την Ελλάδα έμεινε ο Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ, ο οποίος είχε κληθεί για να καλύψει το κενό του Φαν Ντάικ.

Λίγες ώρες απομένουν για τη σέντρα στο Άμστερνταμ και ο Τσάβι Ερνάντεθ κατέληξε στους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ελλάδα (13/11, 21:45, Live από το Gazzetta).

Οι «οράνιε» υποδέχονται την Εθνική μας για την 5η αγωνιστική του Nations League με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στις επιλογές του ισπανού τεχνικού ωστόσο δεν θα βρίσκεται ο αντικαταστάτης του Φαν Ντάικ. Καθώς ο Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ είναι εκείνος που έμεινε εκτός 23άδας και δεν θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Θυμίζουμε πως ο 24χρονος στόπερ της Μπρέντφορντ είχε κληθεί για πρώτη φορά στην εθνική Ολλανδίας, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησε ο αρχηγός της Λίβερπουλ.

Η αποστολή της Ολλανδίας

Τερματοφύλακες

- Μπαρτ Φερμπρούγκεν

- Ρόμπιν Ρουφς

- Μαρκ Φλέκεν

Αμυντικοί

- Λουτσαρέλ Χεέρτραουντα

- Ίαν Μάατσεν

- Γιαν Πολ φαν Χέκε

- Γιούριεν Τίμπερ

- Μίκι φαν ντε Φεν

- Ντένζελ Ντάμφρις

Μέσοι

- Γκίβαϊ Ζεχιέλ

- Κουίντεν Τίμπερ

- Γιόι Φέιρμαν

- Τιτζάνι Ρέιντερς

- Χους Τιλ

- Τέουν Κόουπμαϊνερς

- Φρένκι ντε Γιονγκ

Επιθετικοί

- Τζάστιν Κλάιφερτ

- Μεξ Μέερντινκ

- Κρισένσιο Σάμερβιλ

- Κόντι Χάκπο

- Νόα Λανγκ

- Ντόνιελ Μάλεν

- Ρούμπεν φαν Μπόμελ