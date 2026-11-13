Λίγες ώρες πριν το ματς με την Ολλανδία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής, με τέσσερις παίκτες από τις αρχικές κλήσεις να μένουν εκτός. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Kρίσιμο ματς με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League δίνει απόψε (13/11) η Εθνική μας ομάδα, η οποία φιλοξενείται σήμερα από την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει να κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να συνεχίσει το ταξίδι του στη διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς με τους Οράνιε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή του, η οποία απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές, αφήνοντας έξω τέσσερα άτομα που είχε συμπεριλάβει στις αρχικές του κλήσεις. Πρόκειται για τους Μανώλη Σάλιακα, Αλέξανδρο Κυζιρίδη, Μπάμπη Κωστούλα και τον τιμωρημένο Ζαφείρη.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.

Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.

Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.

Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Καρέτσας.