Ολλανδία - Ελλάδα: Πού θα δείτε το ματς του Nations League
Kρίσιμο ματς με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League δίνει απόψε (13/11) η Εθνική μας ομάδα, η οποία φιλοξενείται από την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».
Η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει να κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Alpha και το Novasports Start.
Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου, ισοβαθμώντας με τους Οράνιε κι έχοντας διαφορά τριών βαθμών από τη Γερμανία, που βρίσκεται στην 3η θέση.
Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Ζαφείρη και Σάλιακα, ενώ η συμμετοχή του Κουρμπέλη παραμένει αμφίβολη.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου
Ολλανδία (8 βαθμοί)
Ελλάδα (8 βαθμοί)
Γερμανία (5 βαθμοί)
Σερβία (0 βαθμοί)
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