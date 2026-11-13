Ολλανδία - Ελλάδα: Πού θα δείτε το ματς του Nations League

Επιμέλεια:  Βασιλική Μπαρτζιώτη
Ολλανδία - Ελλάδα: Πού θα δείτε το ματς του Nations League

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολλανδία και Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Kρίσιμο ματς με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League δίνει απόψε (13/11) η Εθνική μας ομάδα, η οποία φιλοξενείται από την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει να κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Alpha και το Novasports Start.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου, ισοβαθμώντας με τους Οράνιε κι έχοντας διαφορά τριών βαθμών από τη Γερμανία, που βρίσκεται στην 3η θέση.

 

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Ζαφείρη και Σάλιακα, ενώ η συμμετοχή του Κουρμπέλη παραμένει αμφίβολη.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία (8 βαθμοί)
Ελλάδα (8 βαθμοί)
Γερμανία (5 βαθμοί)
Σερβία (0 βαθμοί)

@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα