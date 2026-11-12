Ο Ανδρέας Τεττέη πέτυχε τρομερό γκολ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας, με υπέροχο ψαλίδι.

Ο Ανδρέας Τεττέη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δεδομένα διεκδικεί τη θέση του στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν το ματς του Άμστερνταμ ο διεθνής επιθετικός έδειξε πως είναι σε πολύ καλό «φεγγάρι», καθώς προσέφερε μια στιγμή... μαγείας.

Στο πλαίσιο του διτέρματος ο φορ του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα φοβερό γκολ με εντυπωσιακό ψαλίδι. Το video της Γαλανόλευκης «μιλάει» από μόνο του...