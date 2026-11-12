Γιοβάνοβιτς: «Θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση η παρουσία του Κουρμπέλη»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Ντίνος Μαυροπάνος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το σπουδαίο ματς κόντρα στην Ολλανδία.

Η Ελλάδα φιλοξενείται από την Ολλανδία στην ιστορική Γιόχαν Κρόιφ Αρένα για το Nations League (13/11, στις 21:45) με φόντο το θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη δυάδα του ομίλου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ντίνο Μαυροπάνο σχετικά με το παιχνίδι αλλά και τον βαθμό δυσκολίας, ενώ στάθηκε στην κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, τονίζοντας πως η συμμετοχή του θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση.

Για το πόσο διαφορετική είναι η αρχή αυτού του παραθύρου: «Το χαρακτηριστικό των εθνικών ομάδων είναι σαν να είναι πρώτο παιχνίδι. Κάθε φορά είναι καινούργιο ξεκίνημα με τις εθνικές ομάδες. Το λέω προπονητικά αυτό λόγω του χρόνου που έχω με τους παίκτες. Κάθε φορά είναι κάτι καινούργιο. Είναι λογικό. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα γιατί έχουμε μία ομάδα που απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Στα πρώτα τέσσερα ματς ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί και μας έμειναν δύο τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να το ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Για τον Κουρμπέλη: «Δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προπονηθεί με την ομάδα. Έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα. Θα δούμε σήμερα στην προπόνηση. Σίγουρα δημιουργεί ένα θέμα σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη αλλά θα ζήσουμε με αυτό και θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση για το σε ποιο βαθμό θα υπολογίζουμε τον Κουρμπέλη»

Για την προσέγγιση: «Θα είναι η ίδια προσέγγιση όπως με όλα τα παιχνίδια. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε απειλητικοί και να διεκδικήσουμε τα αποτελέσματα. Δεν θα έχουν κάποια διαφορά. Υπάρχουν παιχνίδια που εξαρτώνται από εμάς ή από τον αντίπαλο ανάλογα με την έκβαση του ματς. Θα πρέπει να είμαστε με αυτοσυγκέντρωση και διάθεση για να κάνουμε το παιχνίδι που μπορούμε»

Για το πώς θα παραταχθεί η Ολλανδία: «Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Θα επιμείνει στο στυλ παιχνιδιού που έχει. Ο προπονητής είναι του στυλ παιχνιδιού που επιβάλλει τον ρυθμό και να έχει τον έλεγχο του ματς ή να παίξει κάθετα ή να κυκλοφορήσει την μπάλα γύρω από την περιοχή. Είναι από τις λίγες ομάδες που σε μικρό χώρο μπορούν να δημιουργούν φάσεις αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Ολλανδίας. Είναι σημαντικά παιχνίδια για όλους μας. Και για εμάς και για την Ολλανδία και για τη Γερμανία. Αυξάνεται η πίεση για το τελικό αποτέλεσμα»

Για τα λόγια του Τσάβι: «Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικό σίγουρα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο. Η αυτοθυσία ήταν στον υψηλότερο βαθμό αλλά δεν φτάνει πάντα όταν έχεις να κάνεις με τόσο δυνατές ομάδες. Πρέπει να είμαστε ομάδα που μπορεί να απειλήσει σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι»

Στη συνέχεια είπε: «Η δουλειά στις εθνικές ομάδες είναι διαφορετική από τους συλλόγους. Ανάλογα με τη φόρμα και τη διαθεσιμότητα των παικτών για δύο ματς, θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν είναι πάντα εύκολο να ισορροπήσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα σε κάποιες γραμμές όπως όλες οι ομάδες αλλά εξαρτάται από τη φόρμα και τη διαθεσιμότητα των παικτών. Για αυτό υπάρχουν και κάποιες αναγκαστικές αλλαγές. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί στα τελευταία παιχνίδια ήταν αποτελεσματικές αυτές οι αλλαγές. Δεν είναι στοχευμένο από την πλευρά μου το τι θα κάνω γιατί θα βρεθούμε ξανά τον Μάρτιο. Δεν είμαστε μία χώρα με τεράστια δεξαμενή παικτών και να είμαστε προσεκτικοί με τις εκφράσεις. Ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε αλλά δεν ξέρω αν γίνεται να συμβαίνει κάθε φορά.

Στο πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία κάναμε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά η Ολλανδία κατάφερε να ελέγξει το ματς. Σαν να μας ανάγκαζαν να είμαστε παθητικοί. Υπήρξαν θέματα στο γήπεδο που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα. Όταν έχεις να κάνεις με τόσο καλές ομάδες, είναι λογικό. Αυτό το περιμένεις από ομάδες τέτοιου επιπέδου. Έχουν την ικανότητα».

Για τη δεξαμενή: «Δεν έχουμε μεγάλη δεξαμενή παικτών. Θα ήθελα να έχουμε και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε. Το ότι έχουμε ταλαντούχα ομάδα, έχουμε. Δεν είναι μυστικό. Έχουμε τη διάθεση να παίξουμε στην Εθνική. Αν εμείς συνεχίσουμε να είμαστε στο Α' γκρουπ ή να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις, θα πρέπει η Ελλάδα βάση της χώρας και το επίπεδο του ποδοσφαίρου, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή από ότι σήμερα. Πώς θα γίνει; Δεν είμαι ειδικός. Απλά διαπιστώνω κάτι γιατί είμαι στο κατάλληλο σημείο για να το κάνω»

Μαυροπάνος: «Η υποστήριξη του κόσμου μάς κάνει ακόμη πιο δυνατούς»

Για την Ολλανδία: «Η Ολλανδία έχει ποιότητα σαν ομάδα. Το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Περιμένουμε την ίδια επιθετικότητα, να ψάχνει τα κενά στα μεσοδιαστήματα του αντιπάλου. Θα ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή για να δώσουμε ό,τι καλύτερο».».

Για την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων: «Στο ματς στη Γερμανία ο φίλαθλος κόσμος ήταν εξαιρετικός, μας έδωσε δύναμη. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε και εδώ το φίλαθλο κοινό μαζί μας. Θα μας δώσει μεγάλη δύναμη. Είναι ένα κίνητρο για εμάς να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον κόσμο μας και αυτή η υποστήριξη μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς».