Ο Νίκος Μαχλάς μίλησε στην Ολλανδία για την Εθνική Ελλάδας με αφορμή την αναμέτρηση της Παρασκευής.

Ο Νίκος Μαχλάς έκανε τεράστια καριέρα στην Ολλανδία με τη φανέλα του Άγιαξ και της Φίτεσε.

Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στον ΟΦΗ κλήθηκε να μιλήσει στο voetbal international για την Εθνική Ελλάδας και την αναμέτρηση με την Ολλανδία την ερχόμενη Παρασκευή στο Άμστερνταμ (21:45).

«Δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πάμε τόσο καλά στο Nations League. Έχουμε μία πολύ δυνατή ομάδα. Εναντίον της Ολλανδίας και της Γερμανίας, ομολογουμένως πιεστήκαμε πολύ, αλλά σε ορισμένες φάσεις ήμασταν πολύ δυνατοί και χτυπήσαμε στις σωστές στιγμές», είπε αρχικά ο Μαχλάς και πρόσθεσε:

«Αν κοιτάξω τις εθνικές ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είμαστε ανάμεσα στις έξι ή επτά κορυφαίες χώρες».

Σ' ερώτηση για τη διαφορά που υπάρχει με την Ελλάδα που κατέκτησε το Euro 2004, ο Μαχλάς απάντησε: «Ουσιαστικά, αυτή η ομάδα είναι διαφορετική, για παράδειγμα, από την Ελλάδα που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Αυτή η ομάδα ήταν κυρίως γνωστή για τις αμυντικές της ικανότητες και ήταν γεμάτη με βετεράνους, πολλοί άνω των τριάντα. Αυτή η ομάδα έχει περισσότερους νεαρούς παίκτες και διαθέτει περισσότερη επιθετική δύναμη».

Όσο για τον πρώην Ολλανδό τεχνικό της Εθνικής, τον Τζον Φαν’ τ Σχιπ, σχολίασε:

«Πολλά έχουν αλλάξει στην ελληνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον Τζον Φαν'τ Σχιπ. Ήθελε να δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία. Να χτίζει την ανάπτυξη από την άμυνα και να επικεντρώνεται περισσότερο στην επίθεση. Ο Τζον έδωσε σε αρκετά νεαρά παιδιά μια ευκαιρία, όπως ο Παυλίδης. Έκανε το ντεμπούτο του υπό τον Τζον το 2019. Οπότε ίσως αυτή η ομάδα να έχει κληρονομήσει κάτι από την ολλανδική σχολή».