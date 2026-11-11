Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ακολούθησε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα.

Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους για το ματς της Παρασκευής με την Ολλανδία.

Τη σημερινή προπόνηση παρακολούθησε και ο πρόεδρος της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης. Ο τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε και σήμερα τον Δημήτρη Κουρμπέλη να κάνει ατομικό πρόγραμμα και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους «οράνιε» θ' αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Οι υπόλοποι παίκτες δούλεψαν στην τακτική και ολοκλήρωσαν με δίτερμα.

Η Εθνική θα πετάξει την Πέμπτη για την Ολλανδία και στη συνέχεια θα προπονηθεί στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», όπου και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το σπουδαίο παιχνίδι. Στο γήπεδο να σημειωθεί η Ελλάδα θα έχει στο πλευρό της 2.600 οπαδούς, που εξάντλησαν σε λίγες ώρες τα εισιτήρια.