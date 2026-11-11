Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει ξανά την Εθνική κι αυτό φαίνεται από τα συνεχόμενα sold out.

Η Εθνική Ελλάδας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει δημιουργήσει προσδοκίες με την έως τώρα πορεία της στο Nations League κι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει.

Η υποστήριξη θυμίζει εποχές μετά την κατάκτηση του Euro και τα γήπεδα όπου αγωνίζεται η γαλανόλευκη στα επίσημα ματς είναι sold out. Όπως θα είναι κι αυτό στον Βόλο κόντρα στη Σερβία στις 16 του μήνα κι αφού έχει προηγηθεί η αναμέτρηση με την Ολλανδία. Στο Άμστερνταμ, μάλιστα, θα βρεθούν χιλιάδες Έλληνες, όπως συνέβη στο Άουγκσμπουργκ, στο Γουέμπλεϊ ή στη Γλασκώβη και την Κοπεγχάγη νωρίτερα.

Η Ελλάδα, μάλιστα, όπως αναφέρεται στο Football Meets Data είναι στη δεύτερη θέση σε πληρότητα γηπέδου στο Nations League. Όχι σε προσέλευση θεατών, αφού υπάρχουν μεγαλύτερα γήπεδα και στο εξωτερικό η υποστήριξη στην εθνική ομάδα είναι δεδομένη σε πολλές χώρες.

Η Εθνική, λοιπόν, έχει πληρότητα σε ποσοστό 94,3% και είναι στη δεύτερη θέση με μέσο όρο θεατών 27.069, πίσω από την Βόρεια Ιρλανδία, που έχει πληρότητα σε ποσοστό 98,2% και μέσο όρο θεατών 18.111. Την τριάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 94% και 76.254 θεατές. Στις μεγάλες χώρες είναι και μεγάλα τα γήπεδα, άρα και η προσέλευση. Πιο πίσω, λοιπόν, βρίσκονται εθνικές ομάδες όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας.