Εθνική Ελλάδας: Δεύτερη σε πληρότητα γηπέδου στο Nations League
Η Εθνική Ελλάδας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει δημιουργήσει προσδοκίες με την έως τώρα πορεία της στο Nations League κι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει.
Η υποστήριξη θυμίζει εποχές μετά την κατάκτηση του Euro και τα γήπεδα όπου αγωνίζεται η γαλανόλευκη στα επίσημα ματς είναι sold out. Όπως θα είναι κι αυτό στον Βόλο κόντρα στη Σερβία στις 16 του μήνα κι αφού έχει προηγηθεί η αναμέτρηση με την Ολλανδία. Στο Άμστερνταμ, μάλιστα, θα βρεθούν χιλιάδες Έλληνες, όπως συνέβη στο Άουγκσμπουργκ, στο Γουέμπλεϊ ή στη Γλασκώβη και την Κοπεγχάγη νωρίτερα.
Η Ελλάδα, μάλιστα, όπως αναφέρεται στο Football Meets Data είναι στη δεύτερη θέση σε πληρότητα γηπέδου στο Nations League. Όχι σε προσέλευση θεατών, αφού υπάρχουν μεγαλύτερα γήπεδα και στο εξωτερικό η υποστήριξη στην εθνική ομάδα είναι δεδομένη σε πολλές χώρες.
Η Εθνική, λοιπόν, έχει πληρότητα σε ποσοστό 94,3% και είναι στη δεύτερη θέση με μέσο όρο θεατών 27.069, πίσω από την Βόρεια Ιρλανδία, που έχει πληρότητα σε ποσοστό 98,2% και μέσο όρο θεατών 18.111. Την τριάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 94% και 76.254 θεατές. Στις μεγάλες χώρες είναι και μεγάλα τα γήπεδα, άρα και η προσέλευση. Πιο πίσω, λοιπόν, βρίσκονται εθνικές ομάδες όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας.
🏟️ Top 15 teams by average stadium fill in the 🏁 UEFA Nations League 2026/27 (as of 11 Nov): 98.2% ☘️ Northern Ireland (18,111 avg) 94.3% 🇬🇷 Greece (27,069) 94.0% 🇵🇹 Portugal (48,279) 93.7% 🇫🇷 France (76,254) 93.7% 🇳🇴 Norway (25,478) 92.7% 🇪🇸 Spain (34,405) 92.4% 🇩🇰 Denmark (35,270) 92.3% 🇭🇷 Croatia (19,516) 92.2% 🇨🇭 Switzerland (15,485) 91.8% 🇩🇪 Germany (48,533) 90.8% 🏴 England (81,695) 90.8% 🇳🇱 Netherlands (41,412) 90.5% 🇱🇻 Latvia (6,109) 90.1% 🇽🇰 Kosovo (12,597) 90.1% 🇱🇺 Luxembourg (8,453) 👉 Full attendance tables available at https://t.co/luZHrGv463— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 11, 2026
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