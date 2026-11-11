Ο Χάρι Κέιν ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς στο ματς με την Κροατία θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες διεθνείς παρουσίες στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών».

Ένα νέο, σπουδαίο επίτευγμα θα προσθέσει στη συλλογή του ο Χάρι Κέιν. Πιο συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση με την Κροατία την Πέμπτη (12/11) στο Γουέμπλεϊ για το Nations League, ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου θα φτάσει τις 126 συμμετοχές, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 125 που κατέχει μέχρι σήμερα ο Πίτερ Σίλτον.

Η αγγλική ομοσπονδία δεν θα το αφήσει χωρίς να το γιορτάσει, καθώς έχει φροντίσει να οργανώσει ειδική βράβευση πριν από τη σέντρα, με τον Σίλτον να βρίσκεται εκεί για να παραδώσει... τη σκυτάλη στον νέο κάτοχο του ρεκόρ.

Ο Κέιν άλλωστε, έχει ήδη εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Αγγλίας. Με 91 γκολ είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας, έχοντας αφήσει πίσω τον Γουέιν Ρούνεϊ με 53 και τον Μπόμπι Τσάρλτον με 49, ενώ το μόνο που μένει είναι να κατακτήσει και ένα τρόπαιο με τα «Τρία Λιοντάρια».