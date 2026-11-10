Ιταλία: Ο Τζανιόλο πήγε στην εθνική μετά από δύο χρόνια αλλά έφυγε για προσωπικούς λόγους
Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιβράβευσε τον Νικολό Τζανιόλο για την επιστροφή τους στις καλές εμφανίσεις επαναφέροντάς τον στην εθνική Ιταλίας μετά από μία διετία, εντούτοις το άλλοτε wonderkid της Ρόμα δεν θα φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο...
Βλέπετε, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αποστολή των Ατζούρι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, με τον ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε να φέρεται να είπε σε προπονητή, μέλη τεχνικού επιτελείου και συμπαίκτες «συγγνώμη, πρέπει να πάω σπίτι».
Κάπως έτσι, η επιστροφή του Τζανιόλο στην εθνική ομάδα δεν θα γίνει, ακόμα, πραγματικότητα, με τον Μαντσίνι να μην έχει αποφασίσει ακόμα αν θα καλέσει κάποιον στη θέση του για τους προσεχείς αγώνες με Γαλλία και Βέλγιο για τη League A του Nations League. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την ξαφνική αποχώρηση του παίκτη, δεν έχουν γίνει γνωστές...
Nicolò Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali ❌ 🔗 https://t.co/dg8Bh9aBog #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/0ySB3m5M3v— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 10, 2026
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