Ο Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ είναι ο εκλεκτός που θα αντικαταστήσει τον τραυματία Φαν Νταίκ στην αποστολή της Ολλανδίας ενόψει Ελλάδας (13/11) και Γερμανίας (16/11)!

Με την κλεψύδρα να μετρά αντίστροφα για το επερχόμενο ματς της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας (13/11, 21:45, Live από το Gazzetta) για το Nations League, οι «Οράνιε» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους. Ωστόσο ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας είναι απών.

Ο λόγος φυσικά για τον Φαν Ντάικ, ο οποίος αποσύρθηκε από τις διεθνείς υποχρεώσεις με τους, καθώς αγωνίζεται με ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό και κρίθηκε σκόπιμο να αποχωρήσει από την αποστολή για να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση του. Έτσι ο Τσάβι προκειμένου να καλύψει το τεράστιο κενό του κάλεσε στην αποστολή της ομάδας τον Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ που αγωνίζεται στη Μπρέντφορντ. Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη κλήση του 24χρονου αμυντικού στην ανδρική ομάδα!

Ακόμη σε ό,τι αφορά τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού, δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής να κληθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής στη θέση του.