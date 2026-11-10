Εθνική Ολλανδίας: Ο Φαν Ντεν Μπεργκ στη θέση του Φαν Ντάικ στις κλήσεις
Με την κλεψύδρα να μετρά αντίστροφα για το επερχόμενο ματς της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας (13/11, 21:45, Live από το Gazzetta) για το Nations League, οι «Οράνιε» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους. Ωστόσο ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας είναι απών.
Ο λόγος φυσικά για τον Φαν Ντάικ, ο οποίος αποσύρθηκε από τις διεθνείς υποχρεώσεις με τους, καθώς αγωνίζεται με ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό και κρίθηκε σκόπιμο να αποχωρήσει από την αποστολή για να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση του. Έτσι ο Τσάβι προκειμένου να καλύψει το τεράστιο κενό του κάλεσε στην αποστολή της ομάδας τον Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ που αγωνίζεται στη Μπρέντφορντ. Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη κλήση του 24χρονου αμυντικού στην ανδρική ομάδα!
Ακόμη σε ό,τι αφορά τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού, δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής να κληθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής στη θέση του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.