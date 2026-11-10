Πέρα από τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, η Σερβία θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Φίλιπ Κόστιτς για τον αγώνα με την Ελλάδα.

Η Σερβία θα υποδεχθεί τη Γερμανία και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική του Nations League (16/11 στις 21:45).

Ο Παούνοβιτς δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντούσαν Βλάχοβιτς αλλά δεν είναι η μοναδική απώλεια για τα πλάνα του καθώς νοκ-άουτ τέθηκε και ο Φίλιπ Κόστιτς.

Ο 33χρονος ακραίος μπακ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι παρών στη μάχη της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό.