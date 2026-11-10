Σερβία: Εκτός ο Κόστιτς για το ματς με την Ελλάδα
Η Σερβία θα υποδεχθεί τη Γερμανία και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική του Nations League (16/11 στις 21:45).
Ο Παούνοβιτς δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντούσαν Βλάχοβιτς αλλά δεν είναι η μοναδική απώλεια για τα πλάνα του καθώς νοκ-άουτ τέθηκε και ο Φίλιπ Κόστιτς.
Ο 33χρονος ακραίος μπακ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι παρών στη μάχη της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό.
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